Rahvusvaheline laskesuusaliit pole Venemaa sportlaste osas veel otsust vastu võtnud

"Praegu kindlat informatsiooni IBU poolt pole tulnud," rääkis Delfile IBU CUP võistluste direktor Kristjan Oja . "Praegu on ka juunioride MM käimas (USA-s Utah's – K.R.) ja [IBU] liikmed on erinevates kohtades laiali. Ma ei oska hetkel öelda, kuidas seda käsitletakse."

FIS-i otsuse osas tühistada kõik rahvusvahelised võistlused märkis Oja, et IBU sarjades polegi sel hooajal enam ühtegi võistlust Venemaal kavas. Mida otsustab IBU aga Venemaa laskesuusatajate võistlemise osas? "Ka seda ei oska ma hetkel kommenteerida," tõdes Oja, kes on hetkel teel Rootsi Idresse, kus on kavas järjekordne IBU Cup sarja etapp. "Kindlasti seda teemat käsitletakse ja eks mingisugune otsus lähiajal tuleb."