Novak Djokovici trooni endale haarav Venemaa tennisetäht Ukrainast: ei ole lihtne selliseid uudiseid kuulata

Mehhikos toimuval Acapulco ATP tenniseturniiril on Medvedev jõudnud poolfinaali. Veerandfinaalis sai ta jagu jaapanlasest Yoshihito Nishiokast (ATP 103.) 6:2, 6:3. Kuna Novak Djokovic kaotas Dubais toimuval ATP turniiril veerandfinaalis tšehhile Jiri Veselyle (ATP 123.), tähendab see, et Medvedev tõuseb uuel nädalal uueks meeste esinumbriks. Djokovic on nautinud esireketi staatust 2020. aasta veebruarist alates.

Dubais toimuval ATP tenniseturniiril poolfinaali jõudnud Andrei Rublev avaldas, et on Ukrainas toimuva tõttu saanud sotsiaalmeedias ebameeldiva sisuga sõnumeid. "Sellistel hetkedel mõistad, et minu mäng ei ole kõige olulisem. Asi pole selles, kuidas see kõik mind mõjutab. See, mis (Ukrainas) toimub, on palju hullem," rääkis Rublev. "See paneb mõistma, kui oluline on rahu, üksteise austamine ja ühtsustunne. Peame üksteise eest hoolitsema, see on kõige olulisem."