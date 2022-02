OTSE DELFI TV-s | Sajad noored võtavad mõõtu üllatusi täis suusakrossis

„Kuigi Eesti suusatamise noortesarjades on suusakrossil oma koht olnud juba üle 10 aasta, tekitab see osalejates endiselt palju elevust. Suusatajatelt nõuab ala veidi teistsuguseid oskusi ja ettevalmistust kui tavalised murdmaadistantsid. Suusakross on ettearvamatu – takistused ja kukkumised võivad paremusjärjestuse pea peale pöörata, mistõttu on võitja prognoosimine keeruline. Samal ajal toimub suusakross kompaktsena suhteliselt väikesel alal, tänu millele on võistlus pealtvaatajatele hästi jälgitav,“ ütles Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk.