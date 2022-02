Vene malegeenius Kasparov pakkus välja käike, millega Putin peatada

Oluliseks peab ta ka Venemaa naftast ja gaasist loobumist, Kasparovi hinnangul tuleks survestada OPEC-i riike toodangut suurendama. „Tuleb tunnistada, et kõigel sellel on hind, tuleb teha ohverdusi. Oleme oodanud liiga kaua, hind on kallis, kuid see läheb üksnes kõrgemaks. On aeg võidelda,” õhutas 1985. aastal 22-aastaselt maailmameistriks kroonitud maleäss tegudele.

Kasparovi hinnangul on Putin seni pääsenud liiga kergelt ja see on andnud talle üksnes hoogu juurde. Lisaks märkis ta, et ka Taiwanile hammast ihuv Hiina jälgib kõike huviga - kas vaba maailm suudab agressorit peatada või mitte? Kui vastus on nõrk, siis on oodata Hiina tegutsemist Taiwanis.