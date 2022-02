BLOGI | Anett Kontaveit võitis Läti esireketi kahes setis ja pääses Doha tippturniiril finaali!

Millist mängu eestlanna ootab ja kuidas hindab oma võimalusi? "Alles Peterburis ma mängisin temaga. Ta on viimased nädalad hästi mänginud, aga mina samamoodi. Tuleb kindlasti raske kohtumine ja kõva võitlus. Pean olema valmis väga agressiivseteks löökideks ja paljudeks winneriteks, aga üritan ka ise suure energiaga mängule tulla, iga punkti eest võidelda ja võimalikult puhta mängu teha. Tähtis on see, et annan endast parima," ütles Eesti esireket.