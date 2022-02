Kes on mängijad, kellel tasub praegu NHLis silma peal hoida?

Järgmine, kel tasub silma peal hoida, on Alex Tuch . Novembri alguses pidi mees ootamatult klubi vahetama – Vegas Golden Knightsi kõige olulisem ründaja liikus Buffalo Sabresisse. Buffalo fännina üles kasvanud Tuch on suvel tehtud õlaoperatsioonist taastunud ja nüüdseks mänginud oma unistuste meeskonnaga 16 mängu.

Iseenesest pole selles Kose sõnul midagi üllatavat, sest Calder Memorial Trophy pistis mees liiga parima uustulnukana taskusse juba üle-eelmisel hooajal. Ning juba eelmisel hooajal oli ta all-stars-mängul. Nii temal kui ka kaitsepaarilisel Devon Toewsil on ette näidata hirmuäratav +/– statistika: Toews +37 ja Makar +32. Kui nemad on jääl, lööb meeskond igal juhul väravaid ja vastase vastumäng on praktiliselt võimatu.

„Ma oleksin pidanud juba varem tõsisemalt 23-aastasest Cale Makarist rääkima, sest see Colorado Avalanche’i noor kaitsja on hirmkõvas hoos,” tõdeb Kose. „Esiteks on ta kaitsjate arvestuses liiga parim väravakütt: 18 väravat ja 31 söödupunkti.”

Evander Kane on mängija, kes segastel asjaoludel, nagu võimalik koroonapassi võltsimine, sai reeglite rikkumise eest pika mängukeelu ja tegutseb nüüd uues meeskonnas. San Jose Sharksi MVP pandi eelmisel hooajal jamade tõttu müügilehele ja Edmonton Oilers napsas mehe kiiresti enda ridadesse. Kui esimestes mängudes oli Kane veidi roostes, on klass siiski igavene ja hetkel on ta kaheksa mänguga kogunud kuus punkti. „Oilersil on viimasest kümnest mängust seitse võitu – tuuled on pöördunud ja mulle tundub, et Kane’il on selles oma osa,” märgib Kose. Lisaks garanteeritud väravasajule toob Kane meeskonda ka karmi ja lõpuni välja kehamängu, mis tiimi üldist pehmust ning sõltuvust McDavidist ja Draisaitlist kompenseerib. Mine tea, ehk suudetakse juba sel hooajal hakata potentsiaali realiseerima? „Põnev jälgida, kas Kane on viimane pusletükk, mis asjad paika paneb, või järjekordne valekoidik,” arutleb Kose.

„Tõenäoliselt räägime Buffalo Sabersi tulevasest kaptenist, sest kõik viitab sellele, et Tuch teeb kõiki enda ümber paremaks,” ennustab Kose ja lisab, et selle juures ongi kõige müstilisem tema reiting +8 meeskonnas, kus lisaks talle endale on positiivsel poolel vaid Mark Jankowski. Selgelt negatiivse väravate vahega (–36) tiimis on see täiesti ulmeline saavutus.

4. Jason Robertson oma kuldses kolmikus

22-aastane tulevikutäht Jason Robertson on üks Dallas Starsi esimese ründekolmiku mängija. Koos Joe Pavelski ja Roope Hintziga on selle kuldse kolmiku arvel 61 väravat tiimi 141-st. Statistika räägib enda eest: kui nemad on platsil, on väravavahil üpris muretu elu. NHLis oma teist hooaega mängiv Robertson on 7 võiduväravaga tiimi liider, mis näitab noore mehe kohta väga külmaverelist realiseerimist.

5. Patrick Laine on üritamas comeback ’ i

„Äsja Chicago Blackhawksi vastu kübaratriki vormistanud Patrick Laine pole ehk populaarne valik sarnastes artiklites, kuid mul on tunne, et vigastuselt naasnud soomlasel on kuplis midagi paika loksunud,” naljatab Kose. Suurepärase rookie hooaja teinud mees oli poolenisti maha kantud, kuna kõik teadsid, kuidas ta võiks ehk peaks mängima, aga enam ei tule välja. Pärast vigastust on aga hakanud võrgud sahisema ja 29 mänguga 31 punti pole paha tempo. „Hoian pöidlaid, et potentsiaalselt NHLi parim snaiper on saanud oma relva kalibreeritud ja et nüüd tuleks nagu küllusesarvest,” lisab ta.

6. Liam O’Brien on põhjamuda riiukukk

NHLi ühes kõige õnnetumas satsis ehk Arizona Coyotesis mängib kõige põnevam mängija. Mees, kes on sel hooajal visanud kaks väravat, andnud ühe söödu ja kelle reiting liiga põhjamuda satsi kuulumisest hoolimata +3, on Liam O’Brien. Liider on ta aga liiga ühes kõige emotsionaalsemas arvestuses, kokku on korjanud sel hooajal 94 karistusminutit, millega on Mark Borowiecki järel küll alles teisel kohal, aga see-eest liider kakluste koguarvus. Kümme kaklust tänapäeval, kui mehed enam hokijääl löömingutega ei tegele, on väga suur asi!

