Kui palju on Hyundai Monte Carlo ja Rootsi ralli vahele jäänud ajaga arenenud?

"Pärast pettumust valmistanud Monte Carlot polnud meeleolud just ülevad," rääkis Moncet DirtFish.com-ile.

"Kasutasime neid paari nädalat, mis Monte Carlo ja Rootsi vahele jäid, et üle vaadata kõik meie nõrkused ja probleemid ning nendega tegeleda. Ma arvan, et meil olid mõned positiivsed testid, mis andsid meile natuke enesekindlust tagasi."

"Ning meil oli natuke rohkem aega ettevalmistuseks ja autode kokkupanemiseks. See aeg oli kindlasti rohkem kui teretulnud. Alati võiks olla rohkem aega, kuid ma tundsin võrreldes Monte Carlo ettevalmistusega, et stressi oli vähem," lisas ta.

"Stress on endiselt alles, sest me peame tegema mingit tulemust. Me ei saa selle pettumust valmistanud Monte Carlo ralli tulemuse peale istuma jääda, vaid peame näitama oma tegelikke võimeid. Hea tulemus Rootsist tuleks kindlasti kasuks."

Thierry Neuville, kes Monte Carlo ralli järel sülitas tiimi suunas tuld ja tõrva, tunnistas, et on hakanud sõitmist jälle nautima. Hooaja avaetapil tõdes ta mäletatavasti, et kardab kohati isegi uue autoga sõita.

"Pean ütlema, et meie testipäevad oli tõeline õnnestumine, sest auto töötas probleemidevabalt ning ma hakkasin seda tegelikult nautima," ütles belglane, kirjeldades viimaseid nädalaid kui "üpris väljakutsuvaid" ja "üsna kiireid".

"Oli ilmselge, et meil oli peale Monte Carlot mõnes valdkonnas veel tööd teha, eriti töökindluse osas, kuid ühtlasi läksime me selle uue šassiiga esimest korda kruusaseades lumistele oludele sõitma. Tööd oli põrgulikult palju ning kõik üritasid anda endast kõik, et enamus sellest enne Rootsit ära teha. Ja siin me nüüd oleme."

Kas sellest tööst ka piisab, olevat Neuville'i sõnul "keeruline öelda".