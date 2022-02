Kläbo keeldub Venemaal võistlemisest, Itaalia suusaäss on valmis Tjumenisse minema

"FIS peab näitama, et nad suudavad vastutust võtta ja selgroogu näidata. FIS oleks võinud palju kiiremini reageerida ja anda hooaja viimase võistluse Rootsile Östersundile. Loodan, et nad töötavad täna selle nimel. Minul isiklikult pole kavatsust sõita suusatama riiki, mis vallutab teise riigi," ütles Kläbo Norra ajalehele VG.

"Ukrainas toimuv on hirmutav ja ma mõistan selle täielikult hukka. See kõik tundub ebareaalne. Meie maailm on uues ja ohtlikus olukorras," lisas norralane.

Ka Norra suusaliit on teatanud, et FIS peaks Tjumeni võistluse kuskile mujale üle viima.

"Ma ei usu, et MK-etappi seal [Tjumenis] peetakse. Ma tean, et sporti ja poliitikat ei tohi segi ajada, kuid samas elame maailmas, kus kõik asjad on omavahel seotud. Me kõik tahame rahu," sõnas Pellegrino ja lisas: "Mina teen nii, nagu FIS otsustab. Kui FIS arvab, et Venemaal on nagunii ohutu ja okei suusatada, lähen ka mina sinna."