Anett Kontaveit Ukraina sõjast: tennis aitas mul täna sellest negatiivsest emotsioonist välja saada

"Üritasin iga punkti eest võidelda ja olla terve matši väga keskendunud. Olen väga rahul, et mul on viimase poole aasta jooksul kogunenud järjest enam enesekindlust ja olen saavutanud stabiilsuse," sõnas Kontaveit.

Avaseti ainsa murde tegi eestlanna seisul 5:4. "Mul oli mitu murdepalli ka enne avaseti lõpus tehtud murret, kuid ta servis siis hästi. Ma ei tundnud, et oleksin midagi valesti teinud ja pidanuks midagi muutma, lihtsalt püüdsin kogu aeg talle survet avaldada ja oma servid kindlalt võita. Eesmärk oli stabiilselt hästi mängida ja see õnnestus," jätkas eestlanna.

Kuidas oli mängule minna, teades, et Venemaa on alustanud Ukrainas suurt sõda? "Eks selliseid asju kuulda on kogu maailmale keeruline. Raske päev on olnud, aga tennis aitas mul sellest negatiivsest emotsioonist välja saada," tunnistas Kontaveit. Eestlanna lisas, et kohapeal räägitakse tegelikult Ukraina sündmustest minimaalselt.