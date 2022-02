DELFI VIDEO ROOTSIST | Vaata Rootsi ralli kiiruskatsete eripära: ülipikad sirged ja kõrged lumevallid

Esimest korda Umea ümbruses sõidetava Rootsi ralli eripäraks on pikkade sirgetega ülikiired kiiruskatsed. Ka Ott Tänak tunnistas, et olud on tavapäratult kiired.

„Enamus rallist on ülikiire, see on üldse üks kiiremaid rallisid, mida mina näinud olen," kirjeldas Ott Tänak kolmapäeva õhtul ajakirjanikega vesteldes kiiruskatsete iseloomu. „Selle ralli eripäraks on lõputud sirged, kilomeetrite kaupa. Meile võib see sobida, sest Monte Carlos oli Hyundai autodel lõppkiirus hea."