Schalke üritas „Putini” särgid odavalt maha müüa, kuid fännide nõudmisel loobus Gazpromi logost

Tegelikult ei olnud Schalke sugugi nii varmas Gazpromist loobuma. Hommikuses avalduses teatasid klubi juhid, et jälgivad tähelepanelikult sündmuste arengut Ukrainas, kuid lisasid, et Gazprom on olnud Saksamaale usaldusväärne partner viimase 15 aasta jooksul.