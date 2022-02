Mis saab rahvusvahelises jalgpallis Ukraina ja Venemaa võistkondadest? Kuno Tehva: segadust on palju

"Meie hetkel sellest veel ei räägi. 1. märtsil on meil Londonis juhatuse koosolek. Kindlasti tuleb see teema seal arutlusele. Vaatame, millised sõnumid tulevad UEFA poolelt ja jälgime olukorda tund-tunnilt," ütles Tehva Delfile.

"Minu isiklik seisukoht on see, et kohalikul tasandil peame me edasi elama ja tegelema nende asjadega, mis on meie võimuses. Peame lootma, et need asjad leiavad hea lahenduse ning et asi ei eskaleeruks veel suuremaks."

Lisaks mängude ära jäämisele ja neutraalsele pinnale üle viimisele võivad Ukraina ja Venemaa klubid seista silmitsi mängijate lepingute lõpetamise laviini ees. "Neid asju (lepinguid - toim) reguleerib FIFA. Milline ja kui kiire saab olema nende reaktsioon, on raske ennustada. Mina oma töös Euroopas ei puutu FIFA otsustega kokku. Küll aga saame esimeses järgus infot, kui asjad muutuvad, kui klubidel tekivad mängija või klubi huvidega seoses probleemid. Need probleemid jõuavad meie lauale ning loomulikult adresseerime me need vastavatele katuseorganisatsioonidele, keda see puudutab," sõnas Tehva.

"Praegu on veel vara öelda... Segadust on palju. Suppi ei tasu süüa, kui see on kuum. Üleöö mingeid otsuseid kindlasti ei tule."

Euroopa jalgpalliliit UEFA teatab oma kodulehel, et nende president Aleksander Ceferin on otsustanud Venemaa ja Ukraina olukorra eskaleerumise tõttu kutsuda kokku erakorralise täitevkomitee istungi reedel kella 10-ks (Eesti aja järgi 11), et hetkeseisu hinnata ja teha vajalikke otsuseid.

Rahvusvaheline vutiliit FIFA on täna kell 18-ks Eesti aja järgi kokku kutsunud virtuaalse FIFA Nõukogu koosoleku, kuid selle päevakorras ei ole hetkeseisuga ühtegi Venemaad või Ukrainat puudutavat teemat.