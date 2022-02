Georg Linnamäe on Rootsi MM-ralliks hästi valmistunud. Jaanuaris võitis ta Otepää ümbruses sõidetud miniralli, väärtuslike kilomeetreid kogus ta ka Läti teedel ja peale selle on ta saanud autot lumistes oludes piisavalt proovida. Seda, et kiirust jagub, näitas Linnamäe juba Rootsi ralli testikatsel, kus ta sai WRC2 autode arvestuses kolmanda tulemuse. Seda kõike teeb ta aga suurema eesmärgi nimel.