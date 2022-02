ROK mõistis olümpiarahu rikkumise hukka: oleme sügavalt mures Ukraina olümpiakogukonna ohutuse pärast

ROK teatas, et on "sügavalt mures" Ukraina olümpiakogukonna ohutuse pärast ning on moodustanud töörühma, mis jälgib tähelepanelikult Ukraina olukorda ja koordineerib vajadusel humanitaarabi andmist Ukraina olümpiakogukonna liikmetele.

ROKi president Thomas Bach teatas, et Venemaa on oma agressiooniga rikkunud ÜRO peaassamblee poolt vastu võetud olümpiarahu resolutsiooni. Sellega sätestatakse, et olümpiarahu kehtib alatest olümpiamängudele eelnevast nädalast kuni nädalani pärast paraolümpiamängude lõppu, mis on tänavu Pekingi mängude puhul 21. märtsil.