DELFI VIDEO ROOTSIST | Egon Kaur: auto toimis testikatsel hästi, ralli võiks samuti hästi minna

Testikatse aegadest Kaur suurt järledust ei teeks. Tähtsam oli tema sõnul see, et auto töötab ilusti ja sõidutunnetus on hea. "Nägime, et kõik toimib ja sujub väga hästi. Testides oli tunne hea, testikatse oli kontrolliks nüüd võiks ka ralli hästi minna."