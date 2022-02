DELFI ROOTSIS | Ott Tänak: nii veidraid ralliteid pole varem näinudki

"Ausalt öeldes pole nii veidraid ralliteid varem näinud. See on tõesti nagu kiirtee. Kilomeetrite kaupa sirgeid. Mingil moel on see päris suur väljakutse. Mõned katsed on päris tehnilised, kurvilised ja lahtise lumega, teised on jäised, kõva pinnasega, pikkade sirgete ja kiirete kurvidega," kommenteeris Tänak peale teist läbimist hooldusalas.