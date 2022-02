FOTOD JA VIDEO | Endine Premium liiga jalgpallur võitis Xplosionil nokaudiga, MMA debüüdi teinud Markko Moisar kaotas kogenud ukrainlasele käelukuga

Larini näol on tegemist Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemia Sportlase ja endise Premium liiga jalgpalluriga - Jõhvi Lokomotivi, Tallinna Kalevi ja Rakvere Tarva ridades pidas ta aastatel 2014-2016 Eesti meistriliigas kokku 44 kohtumist. Võitlusringis oli ta seni pidanud vaid ühe kohtumise. Estonian Academy of Kickboxing klubis treeniv Mihhailovskil oli kirjas 9 matši, kuid viimasest oli möödas viis aastat.

Invicta spordiklubis Henri Hiiemäe juhendamisel Xplosioniks valmistunud Moisar usub, et see ei jäänud tema viimaseks MMA matšiks. "Äge kogemus oli. Tänan toetajaid, kes mul aitasid selleks matšiks ette valmistada. Arvan küll, et mind võib veel MMA puuris näha. Päris huvitav kogemus oli. Kuna see oli ukrainlasele juba 28. ja mulle esimene MMA matš, ei ole üldse häbi olla kaotaja rollis," lisas ta.