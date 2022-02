Antonio Conte piinlikust kaotusest: siin vahetatakse treenereid, kuid tulemused ei muutu

Viimasest viiest liigamängust on Tottenham kaotanud koguni neli. Ainus võit pärineb eelmisest nädalavahetusest, kui üllatuslikult alistati 3:2 liidermeeskond Manchester City. Spursi peatreener Antonio Conte oli peale mängu antud intervjuus endale omaselt reljeefne ning viitas sellele, et kesiste tulemuste taga on pigem mängijad ja klubi, mitte peatreener.

"Ma pean klubiga rääkima. Tottenham peab nii minule kui ka klubile hinnangu andma. Ma ei suuda kaotamist taluda ja mul on kahju. Siin on kombeks treenereid vahetada, aga mängijad jäävad alati samaks. Ometi tulemused ei muutu," vihjas 2017. aastal Londoni Chelsea'ga Inglismaa meistriks kroonitud Conte, et sarnast edu ta Tottenhami koosseisuga saavutada ei suudaks.