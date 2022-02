FIA mõistab Junior WRC sõitja rassistliku mõnitamise hukka

Junior WRC sotsiaalmeediakanaleid, mis kajastasid Kimathi testisõitu Norras, on risustatud rassistlike emotikonidega. FIA tegi kolmapäeva õhtul Kimathi kaitseks avalduse.

"FIA Junior WRC võistleja McRae Kimathti on Rootsi ralli eel langenud rassistliku sõimu ohvriks. Mõistame hukka igasuguse diskrimineerimise meie tiimide, võistlejate ja fännide suunas ning astume vajalikud sammud, tagamaks, et sellest ahistamisest teavitataks vastavaid ametivõime. Töötame mitmekesisema ja kaasavama spordiala ülesehitamise nimel. Ahistamisele tuleb tähelepanu juhtida ning see kõrvaldada. Sellele pole meie spordis ja ühiskonnas kohta," seisab avalduses.