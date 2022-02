DELFI ROOTSIS | Ott Tänak: siin on üks kiiremaid rallisid, mida näinud olen

Pärast aastast vaheaega sõidetakse autoralli MM-sarja ainus talveralli taas Rootsis. Paremate lumeolude tagamiseks on aga liigutud senisest võistluspaigast Torsbyst umbes 500 km põhja poole Umeasse. Tippsõitjate jaoks on tegemist tundmatute teedega, varem on siin sõidetud vaid Rootsi meistrivõistlusi.

„Enamus rallist on ülikiire, see on üldse üks kiiremaid rallisid, mida mina näinud olen," kirjeldas Ott Tänak kolmapäeva õhtul ajakirjanikega vesteldes kiiruskatsete iseloomu. „Selle ralli eripäraks on lõputud sirged, kilomeetrite kaupa. Meile võib see sobida, sest Monte Carlos oli Hyundai autodel lõppkiirus hea."

Tänak lisas, et kiiruskatsed pole vahelduva rütmiga, kuid iseloomult on need siiski erinevad. Ülikiirete ja sirgete teedega kiiruskatsete vahel on ka kitsamate ja keerulisemate teedega kiiruskatsed.

Rootsi ralli eel said Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja teha kaks testipäeva. Korra sõideti lumistel teedel Soomes, korra Rootsis. Täpset hinnangut ei osanud ta aga auto valmidusele anda. „Rootsis sõidame tänavu esimest korda nii-öelda kruusaautoga. Monte Carlo ralliga on siin raske midagi võrrelda, seepärast on ka keeruline midagi ennustada," rääkis Tänak. „Auto arenduses oleme konkurentidest endiselt omajagu maas. Realistlikult võttes üleöö asjad paika ei loksu. Selleks on vaja aega."

Mullu võttis Tänak oma ainsaks jäänud võidu Lapimaal sõidetud talverallil. Ka toona oli auto seadistuse kohal palju küsimärke, kuid eestlane sai tööga suurepäraselt hakkama. Tänavuse hooajaga ei soovinud Tänak aga paralleeli tõmmata. „See mis ajaloos on juhtunud, ei loe tänaseks enam midagi. Eelmise aasta auto seadistusest pole uue auto juurde midagi kaasa võtta," nentis ta.