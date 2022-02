19-aastast tennisesensatsiooni jälitanud 35-aastane mees mõisteti kohtus süüdi

Teisel juhul saatis ta Raducanule kirja, kuhu oli käsitsi joonistanud 37 kilomeetri pikkuse teekonna, mille ta väidetavalt jala läbis, et tennisisti kodu üles leida. Ühel juhul jättis Magar ukse taha lillebuketi armastuskirjaga. Magar jäi lõpuks vahele Raducanu isale Ianile, kui ta proovis verandalt varastada üht spordijalatsit, mille Ian oli sinna unustanud. Magar arvas, et tegu on tennisetähe jalatsiga.