Ukrainas elav Eesti jalgpallikoondislane: kõik teavad, mis riigis toimub, aga hirmu mängijate seas praegu pole

Eesti jalgpallikoondislastest mängivad Ukrainas Joonas Tamm, Bogdan Vaštšuk ja Vladislav Kreida. Tamm ja Vaštšuk teenivad leiba Poltava Vorskla meeskonnas, mis naasis 19. veebruarilt Türgis toimunud mitmenädalaselt treeninglaagrilt. Poltava linn asub Donetskist autoga umbkaudu 400 km kaugusel. Kreida kuulub laenulepingu alusel Lääne-Ukrainas asuva Rivne Veresi hingekirja.

Kusjuures sel pühapäeval peaksidki Vorskla ja Veres omavahel vastamisi minema.

"Seal, kus oleme, on praegu kõik okei. Elu on ikka avatud, kõik kohad on lahti," selgitas Florast Ukraina meistriliigasse laenule siirdunud Kreida Delfi Spordile. "Praegu valmistume tavapärasel viisil Vorsklava vastu. Midagi erilist praegu keegi küll ei tee. Olen 99% kindel, et mäng ikka toimub."

"(Ukrainas toimuv) on jututeemaks ikka mängijate vahel. Kõik teavad, mis toimub riigis, aga ei saa öelda, et keegi praegu kardaks," kirjeldas Kreida klubis valitsevat meeleolu. "Praegu vähemalt on kõik korras. Kõik teavad, mis juhtus ka 2014. aastal," viitas Eesti koondislane Krimmis toimunule. "Meie ise ei saa hetkel mitte midagi muuta ja nii lihtsalt on."

Tamm selgitas teisipäeval Delfile, et hetkeseisuga mängud Ukraina kõrgliigas sel nädalavahetusel jätkuvad. "Hetkel ei ole mingit infot. Täna on treening ja siis äkki midagi räägitakse," sõnas Tamm.

Eelmisel nädalal ütles Tamm Delfile, et Ukraina kõrgliiga jalgpallurid hirmu ei tunne. "Oleme viimased kolm nädalat Türgis laagris olnud. Siin on mängijad väga rahulikud ja pigem ei usu, et midagi tõsist juhtub, nagu kõik ukrainlased, kellega oleme suhelnud," rääkis keskkaitsja. "Hoiame teiste välismängijatega uudistel silma peal. Eks tuleb tegutseda vastavalt olukorrale."

Kolmapäeval pole Delfi Spordil õnnestunud ei Tamme ega Vaštšukiga veel ühendust saada.