Kes võidavad Balti liigas medalid? Rikberg ja Keel käisid oma ennustused julgelt välja, Sirelpuul läks pendel tähtsate mängude eel kaotsi

Nii selget soosikut nagu seekord põhiturniiri võitja Tartu Bigbank pole Credit24 liigas ammu olnud. Võtsime Bigbanki peatreeneri Alar Rikbergi, TalTechi juhendaja Janis Sirelpuu ja Pärnu VK lootsi Avo Keele pihtide vahele ja uurisime muu hulgas, milline on Balti liiga lõppjärjestus; mis peab juhtuma, et Bigbank ei võidaks; kes on mängijatest olnud selle hooaja suurimad üllatajad; mida arvata tiitlikaitsja Tallinna Selveri Final Four’ist väljajäämisest.

Otsustavad mängud toimuvad reedel ja laupäeval Tartus A Le Coqi spordisaalis. Kuna Bigbanki tavapärases kodusaalis Tartu Ülikoolis toimub sel nädalal iluvõimlemisvõistlus Miss Valentine, siis väga suurest koduseinte eelisest rääkida ei saa. Eelmise aasta esikolmikust pole seekord kohal mitte kedagi: Selver kaotas veernadfinaalis leedulaste Gargždai Amber-Arlangale, teine finalist Saaremaa VK lõpetas tegevuse ja pronksimeeskond Jekabpils jäi alla Pärnule.

Poolfinaalides kohtuvad Pärnu ja TalTech ning Bigbank ja Gargždai. Esimene mäng algab reedel kell 17, teine 20. Laupäeval peetakse pronksimäng algusega kell 15 ja finaal läheb lahti kell 18.