BLOGI JA FOTOD | Rovanperä võitis karjääri kolmanda MM-ralli, aga jättis Ukraina rahvale mõeldes tähistamise ära

"Olen väga rahul. Ei arvanud, et me nii head oleme, eriti meie reedese stardikoha pärast. Suur tänu tiimile, auto oli suurepärane. Ma ei tunne, et ma peaks praegu väga tähistama. See on väga raske nädal olnud ukrainlastele. Loodan, et neil jagub sel raskel ajal jõudu. See on kõik, mis ma hetkel teha saan," rääkis Rovanperä katse lõpus, põhjendades, miks ta auto katusele ei roninud, nagu tavaliselt võidu puhul tehakse.



