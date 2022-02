Eesti golfimängija tegi USA-s taas ajalugu

Kolme päeva lõpptulemus 200 (-16), on uus Middle Tennessee ülikooli rekord, mille Jegers sai enda kätte just eelmisel turniiril ja jõudis püsida vaid üheksa päeva. Kokkuvõttes tähendab see ka seda, et kaks turniiri järjest on Niitvälja Golfiklubi kasvandik mänginud vaid 6-ga algavaid numbreid. Kolme päeva peale kogunes Jegersi kontole 17 birdiet ja 2 eaglet.