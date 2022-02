Ott Tänak Rootsi rallist: oleme endiselt konkurentidest arenduses maas, aga olukord on stabiilsem

Monte Carlo ja Rootsi rallide vahel on Tänaku sõnul olnud Hyundail kaks testipäeva, millest üks toimus Soomes ja teine Rootsis. „Koroonapandeemia algusest alates on testimine olnud piiratud, mistõttu on ühe ralli kohta kasutada vaid üks teistipäev ja nii on see senimaani, ehk siis rohkem ei olegi olnud võimalik midagi teha,“ ütles ta.

Kui eelmisel etapil suutsid Hyundai sõitjad kamba peale võita ühe kiiruskatse, siis kas Rootsi teed võiks autole rohkem sobida? Tänaku sõnul sai asfaldil rohkem testitud, kui kruusaseades autoga teha on jõutud. Vaatamata sellele on kahe ralli vahelise ajaga tema hinnangul asjalikult ringi käidud ja üldiselt peaks meeskond olema stabiilsem.

Esimene prioriteet on olnud muuta auto vastupidavamaks. “Monte Carlo ralli tuli väga kiirelt peale ja paljud asjad said valmis päris viimasel minutil, mistõttu ei olnud võimalik detailidesse süvitsi minna, aga see vahepealne paus andis kindlasti lisaaega, et saaksime murede nimekirjast asju maha tõmmata.”

Hyundai võistkonna juhi asetäitja Julien Moncet ütles pressiteates välja, et ta oleks Rootsis rahul, kui kõik kolm autot jõuaksid finišisse ja vähemalt üks poodiumile. Tänaku arvates ei ole see tagasihoidlik eesmärk, vaid suures plaanis pigem areng, sest Monte Carlos sai näha, et Hyundai on Fordi ja Toyotaga võrreldes arenduses maas.

Eelmisel aastal oli talveralli Arktikas ainus etapp, mille Tänak võitis ja tegemist on tema lemmikpinnasega. „Kiiruskatsete esimesel läbimisel, kui olud on jäised, siis sõita on väga lahe, teine ring seevastu on üldiselt olnud puhas rehvide säästmine. Loomulikult loodame olla rohkem konkurentsis, kui Monte Carlos, aga paraku oleme sõitnud vaid loetud päevad ja ka arendus on alles väga alguses, seetõttu tuleb pea maas hoida ja tööd teha.”