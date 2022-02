Poola korvpallikoondise kõige ohtlikum mängija jääb kohtumistest Eestiga eemale

34-aastane kodustatud ameeriklane lubas, et järgmistes valikmängude akendes on ta taas koondise juures.

191 cm pikkune tagamängija on tänavu Gran Canaria ridades visanud EuroCupi sarjas ja Hispaania kõrgliigas keskmiselt 12,2 punkti, korvisööte on kogunenud 3,6.

Varem on Slaughter leiba teeninud ka näiteks Ateena Panathinaikoses, Villeurbanne'i ASVEL-is ja Strasbourg'is.

Eesti koondise mured on veelgi suuremad, sest põhimängujuht Kristian Kullamäe on koroonas ja tema liitumine on väga kahtlane. Tema võimalik asendaja Sten Sokk andis samuti positiivse testi ja Rain Veideman pidi loobuma vigastuse tõttu.