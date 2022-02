Tartu Rocki korvpallimeeskond palkas uue peatreeneri

Rock Tartu Terminali korvpallimeeskonna mänedžer Joel Paal ütles, et Liivaku tulek peatreeneriks on märgiline. „Vanemad olijad on rääkinud, et just Toomas oli üks omaaegse Tartu korvpallimeeskonna vedajaid, kes pani tiimi platsil elama ning ei andnud armu ei endale ega vastastele,“ ütleb Paal. „Kujutan ette, et just sellist energiat peaks olema ka Rocki uuel meeskonnal, sellele mõeldes hakkame meeskonda nüüd komplekteerima.“