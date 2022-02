Liigne usaldus maksis valusasti kätte. Naiskond soovib, et ka uus treener tuleks välismaalt

Võrkpalliliit oli 2020. aastal peatreeneri kohal Andrei Ojametsa välja vahetanud itaallasega rahul ja koostöö jätkamiseks oli käed löödud. Sestap ei võtnud esialgu keegi tõsiselt kõlakaid, et Micellist võib saada hoopis Bulgaaria rahvusnaiskonna loots. Kuid eelmisel nädalal tuli uudis, et Micelli ongi võitnud Bulgaarias toimunud konkursi. Ühtäkki oli naiskond poolteist aastat enne kodust EM-i treenerita. Mõistagi see šokeeris pallureid, neil polnud Micelli plaanidest aimugi.