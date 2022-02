Eesti valitsus WTA turniiri toetamist arutlusele ei võtnud. Tenniseliidu peasekretär Hint: sellega on turniiri saaga lõppemas

Miks valitsus turniiri toetamist täna arutlusele ei võtnud, ei osanud Hint öelda. "Ei ole praegu rohkem informatsiooni kui see, mis on (peaminister) Kaja Kallase sulest varasemalt põhjendustena ilmunud," sõnas alaliidu peasekretär. "Täna saime valitsuse büroost lihtsalt suusõnalise otsuse."

"Tühi tunne on sees," tõdes Hint. "Tennise- ja spordiinimesena on kahju, et täna otsust ei sündinud või õigemini, et otsustati teistpidi. Kindlasti oleks see eesti spordile hea olnud."