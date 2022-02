KUULA | Mart Kevin Põllustega pikamaasuusatamise telgitagustest ja Tartu maratonist

Podcasti külaliseks on Mart Kevin Põlluste, kes startis tänavusele maratonile Auklandi kõrvalt. Mille puhul selline au? Aga seetõttu, et 27-aastane tartlane on Tartu maratoni mullune võitja. Tänavu läks tippkonkurentsis kirja 52. koht. Eestlastest teine, olümpial käinud Henri Roosi järel.