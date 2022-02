UEFA võib Venemaalt Meistrite liiga finaali ära võtta

Kuna Venemaa president Vladimir Putin teatas esmaspäeval, et Venemaa otsustas ametlikult tunnustada Donbassi isehakanud "rahvavabariike" ning esimesed Vene väed on jõudnud juba Ida-Ukrainasse Luganskisse ja Donetskisse, on UEFA suure surve all, et finaalmäng Peterburilt ära võtta.