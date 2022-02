Eesti ekskoondislane: meie naaberriikide jalgpallurid ei plaani hetkel Ukrainast lahkuda

Stepanov ise esindab ühte Valgevene koondislast, kes mängib Kiievi tippklubis.

"Hetkeseisuga ei ole ma temalt kuulnud infot, et ta tahaks Ukrainast lahkuda," sõnas Eesti ekskoondislane Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Olen rääkinud seal erinevate inimestega ja hetkel keegi ei usu, et olukord väga halveneks. Olen kuulnud, et mõned välismaa tippmängijad, kes esindavad suurklubisid, arutavad seda [lahkumist]. Need on Itaalia ja Hispaania kodanikud. Aga meie naaberriikide mängijad hetkel lahkumist ei plaani ja jälgivad olukorda. Minu andmetel hetkeseisuga Ukraina meistriliiga ka jätkub," rääkis Stepanov.

Ukraina meistriliiga peaks talvepuhkuselt naasma 26. veebruaril.

Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Joonas Tamm, kes teenib leiba Poltava Vorskla meeskonnas, ütles Delfile, et ka temal ei ole informatsiooni, et Ukraina liiga mängud jäetakse seisma. "Hetkel ei ole mingit infot. Täna on treening ja siis äkki midagi räägitakse," sõnas Tamm.

Eelmisel nädalal ütles Tamm Delfile, et Ukraina kõrgliiga jalgpallurid hirmu ei tunne. "Oleme viimased kolm nädalat Türgis laagris olnud. Siin on mängijad väga rahulikud ja pigem ei usu, et midagi tõsist juhtub, nagu kõik ukrainlased, kellega oleme suhelnud," rääkis keskkaitsja. "Hoiame teiste välismängijatega uudistel silma peal. Eks tuleb tegutseda vastavalt olukorrale."