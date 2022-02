Jalgpalli EM-finaalturniir toob Euroopa tipud kolme Eesti linna

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) peasekretäri Anne Rei sõnul on turniiri korraldamine täies hoos ning jalgpalliliit on UEFA-poolse usalduse eest väga tänulik. “Ühest küljest on see meile suur proovikivi, teisalt aga ka suur au. Usaldus Eesti kui korraldajamaa vastu näitab meie võimekust ja professionaalsust suurturniiride korraldamisel. Kindlasti annab siinne EM-finaalturniir niigi kiiresti arenevale naiste jalgpallile Eestis olulise lisatõuke,” rääkis Rei.