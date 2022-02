Rahvusvaheline suusaliit vastas Venemaa treeneri kriitikale: maratoni ei lühendatud Norra survel

Venemaa suusakoondise peatreeneri Juri Borodavko oli eelnevalt väitnud, et Pekingi suusamaraton kärbiti 50-lt kilomeetrilt 28-le Norra suusataja Johannes Hösflot Kläbi ultimaatumi tõttu.

"See ei olnud kindlasti Norra ega kellegi teise surve tulemus," sõnas Mignerey NRK-le. "Me ei vaja survet, et jälgida ilmateadet ja tegutseda vastavalt olukorrale."