Eesti pääseb eriotsusega kurlingu segapaaride MMile

“Alates möödunud aasta detsembrist puudus meil info, kas MMi kvalifikatsioon toimub ja millal ning viimasel hetkel tuli föderatsioonilt otsus MMi kvalifikatsiooni ära jätmisest. See tähendas, et viimased neli MMi kohta jäetakse jaotamata ning 20 riigi asemel peetakse MMi selleks hetkeks juba kvalifitseerunud 16 riigiga,” selgitas Eesti curlingu liidu juhatuse liige Fred Randver.

Kuna tegemist oli föderatsiooni erakorralise muudatusega, andis see Eestile ja teistele riikidele õiguse otsuse edasi kaebamiseks. Otsuse ümber lükkamiseks pidi Eesti saama nõusoleku 10% föderatsiooni kuuluvatelt riikidelt, mis ka õnnestus. Selle tulemusena lisati MMi osalejate hulka neli riiki, sh ka Eesti. Eesti kõrval said maailma rankingu paremuse järjestuses õiguse MMil osalemiseks Korea, Soome ja Türgi esindused.

Eesti esindus MMil selgub märtsis, kui toimuvad Eesti meistrivõistlused kurlingu segapaaride seas ning lisaks peab võitja täitma kvalifikatsioonitingimused, st osalema Tallinnas toimuval MK-etapil. “Oleks olnud väga valus ja ebaõiglane, kui Eesti sportlased jääks võistluse ukse taha kvalifikatsiooniturniiri ära jäämise tõttu. Oleme otsusega rahul, sest kui oli teada, et olümpiale me sel korral ei pääsenud, pöörasime fookuse MMi poole. Aga esmalt peame tõestama oma paremust koduses konkurentsis ning aasta-aastalt on Eesti vastased aina paremal tasemel,” kommenteerisid kurlingumängijad Marie Kaldvee ja Harri Lill.