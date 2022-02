Soome meedia süüdistab: Saksamaa võitis suusatamises kaks olümpiamedalit ebaausalt

Murdmaasuusatamise siseringi kuuluvad inimesed väitsid Soome ajalehes Iltalehti, et sakslased kasutasid illegaalset suusavaha C8-t ning tõenäoliselt tänu sellele võitsid nad naiste sprinditeates kulla ja naiste 4x5 km teatesõidus hõbemedali.

"Ilmselt kasutati keelatud fluoriidi C8, vähemalt laupäeval 4x5 km teatesõidus. Võimalik, et ka kolmapäeval võistkondlikus sprindis. Teave pärineb erinevatest allikatest, kuid me ei saa esitada ühtegi veenvat tõendit," kirjutas Iltalehti.

Saksamaa suusaliidu (DSV) reaktsioon oli ühene: tegemist on alusetute süüdistustega.

"Me tavaliselt ei kommenteeri anonüümseid väiteid, eriti kui need on nii ennekuulmatud," sõnas suusaliidu juhatuse liige Stefan Schwarzbach ajalehele Bild.