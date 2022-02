Kontaveit pärast kindlat võitu: ma pole endale Doha turniiriks suuri pingeid peale pannud

Eestlanna kaotas avaseti alustuseks kaks oma servigeimi, kuid suutis kohe vastu murda. Kontaveit tunnistas, et kuna on viimasel ajal mänginud sisehallis, oli alguses välitingimustega raske kohaneda.

"Jah, kindlasti oli vaja alguses harjuda [tingimustega]. Siin oli päris tuuline ka, eriti servil oli keeruline. Üles viskel pall natuke liikus ja ei olnud nii lihtne servida kui sisetingimustes. See on asi, millele saan homme treeningul veel tähelepanu pöörata. Loodetavasti ülehomses mängus tuleb serv paremini välja," sõnas Kontaveit mängujärgsel pressikonverentsil.

Kontaveiti järgmine vastane tuleb paarist Elise Mertens (WTA 26.) - Petra Kvitova (WTA 21.). Kumba vastast eestlanna eelistaks? "Mõlemad nad on juba selle turniiri varem võitnud. Neile sobivad siinsed tingimused ja see väljak. Igal juhul tuleb keeruline mäng. Mertensit ma pole vist kunagi võitnud ja Kvitovat olen küll paar korda võitnud, kuid ka mitu korda kaotanud. Tuleb keeruline mäng, aga ma mingeid suuri pingeid endale peale ei ole pannud selleks turniiriks. Saab, mis saab ja ma loodan, et suudan head tennist näidata."