Suurbritannia korvpallimeeskond loobus sõjaohu tõttu MM-valikmängule reisimisest

Ka Suurbritannia valitsus on soovitanud oma kodanikel hoiduda Valgevenesse reisimisest, kui selleks ei ole just hädavajadust.

"Iga mängija unistus on esindada oma rahvuskoondist, kuid mõned asjad on suuremad kui korvpall ja praegune olukord sealses piirkonnas on väga muret tekitav," kommenteeris Briti koondise kapten Dan Clark.