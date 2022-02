Steinburg ja Pruus alustasid Andaluusias rasket kuue päeva pikkust maastikuratturite mitmepäevasõitu

„Naistele on siin eraldi start ja saime väga okeilt minema. Hullu positsioonivõitlust kohe ei olnud. Esimesel tõusul tundsin end ka okeilt, mis on positiivne, sest tavaliselt ma stardist hästi minema ei saa,“ rääkis Steinburg. „Sõitsime 4.-5. positsiooni peal oma sõitu ja tehnilistel lõikudel suutsime esimeste naistega sama kiirust hoida. Kui umbes 35 kilomeetrit oli tehtud, tundsin, et jõud hakkab ära kaduma ja läks väga raskeks. Täiesti jõuetuse tunne tekkis, aga tiimikaaslane ikka utsitas mind ja oli vaimselt päris suureks toeks. Mul polegi nii tühja tunnet kunagi võistlustel tundnud. Loodame, et homme on parem päev. Ma pole koroonaviirusest veel päris täielikult taastunud. See võtab natuke kauem aega, kui algselt treeneriga lootsime, aga saan siin hea pingutuse ja kuna sõidame tiimikaaslasega esimest korda koos, siis see on tulevaste võistluste jaoks väga hea proovikivi.“