Lappi on valmis Rootsi MM-rallil tiimikorraldusi täitma

Kuna Lappi teeb tänavu Toyotas kaasa vaid pooliku programmi, mõistab ta, et hea tulemus on oluline eeskätt põhisõitjatele Elfyn Evansile ja Kalle Rovanperäle .

"Mulle pole öeldud, et ma ei tohi [rallit] juhtida, kui mul on võimalus, kuid kindlasti muutub olukord meie jaoks keerulisemaks, kui oleme esikohal, aga teisel kohal on samuti Toyota sõitja," lisas Lappi.

Toyota tiimiboss Jari-Matti Latvala ütles pärast Monte Carlo rallit, et nende meeskonnale ei meeldi tiimikorraldusi anda. "Need juhused on väga harvad, kui me mingit taktikat mängime," ütles soomlane.