Venemaa jäähoki on turmtule all. "Me ei ela enam Nõukogude Liidus, on aeg ärgata 30-aastasest unenäost"

Ajakirjanik rõhutab, et soomlaste viimaste aastate edu taga on eeskätt nende peatreener Jukka Jalonen, kellel on lastud neli aastat rahulikult tööd teha. "Võib-olla on ta üldse parim treener kogu Euroopas. 2019. aastal võitis ta kehva meeskonnaga maailmameistritiitli, alistades ka meie "Tähtede meeskonna". Nüüd oli tal hoopis teine ​​olukord, kui Soome ei olnud must hobune, vaid favoriit, aga ta tegi olukorra selgeks. Ta on olnud pikka aega Soome treener ja kõik teavad, mida teha. Kõik teavad seda süsteemi."