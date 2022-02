Planken ja Schwarzstein alustasid noorteralli Eesti meistrisarja võidukalt

Ehkki võitjate edu tundub finišiprotolli järgi turvaline, läks lõpp neil päris ärevaks. „Ülesõidul kümnendale kiiruskatsele kuulsin, et tagadiferentsiaalis on väike kolin sees. Kümnenda katse elas see ilusti üle, aga kilomeeter enne 11. kiirukatsele lõppu hakkas kolin suurenema ja finišisirgel lõpetas tagadiffer koostöö. Viimase katse sõitsime esiveolise autoga,“ rääkis Kärp.