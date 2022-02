Anneli Ott: valitsus peaks suurvõistlusi igakülgselt toetama, mitte taotlustele negatiivset fooni looma

Oleme riigieelarve erakorraliste toetuste toel toonud viimastel aastatel Eestisse mitmeid maailmatasemel tippvõistlusi nagu näiteks ralli WRC-sarja MM-etapp, võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused jne See on ühtpidi kompliment meie sportlastele, teisalt aga väljakutse riigina rahvusvahelisel areenil silma paista. Valitsus peaks selliseid võimalusi igakülgselt toetama, mitte taotlustele negatiivset fooni looma. Väikeriigina on olnud meie tugevuseks paindlik tegutsemine, peaksime samasugust suhtumist näitama ka ootamatult süllelangenud võimaluste ärakasutamises.

Tennist harrastab maailmas ligi 600 miljonit inimest, naiste seas on tegemist populaarseima spordialaga. Selles, et aeg sellise turniiri korraldamiseks on erakordselt soodne, ei kahtle vist keegi. Huvi meie liidrite Anett Kontaveidi ja Kaia Kanepi tegemiste vastu on haripunktis ning kodune turniir oleks heaks hüppelauaks meie tulevikutegijatele.

Ka Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse analüüs toetab WTA turniiri korraldamist. Sündmusel on pikaajaline mõju Eesti tuntusele ja kuvandile, mis on suurem kui ürituse otsene majanduslik kasu. Tegemist on rahvusvahelise üritusega, mis suurendab Eesti tuntust, nähtavust välismeedias ning mõjutab positiivselt kogu Eesti kuvandit suursündmuste korraldajamaana. EAS toob oma ülevaates välja, et 2020. aasta Fed Cupi võistlus tõi Eestisse 400 Läti tennisefänni, kes veetsid siin keskmiselt neli päeva. Eeldatavalt toob WTA turniir Eestisse vähemalt 3-4 korda rohkem väliskülastajaid eri riikidest (Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Venemaa jm). Tuleb arvestada, et rahvusvahelisi spordivõistlusi külastab keskmisest maksujõulisem ja keskmisest suurema kulutamisvalmidusega külastaja.