Johaug rikkus Pekingis oma viimast kulda võites suusatamise kirjutamata reeglit

Nimelt tegi Johaug otsustava eestmineku just joogipunktis 6,2 ja 8,8 kilomeetri vaheajapunktide vahel, kui teda jälitanud rootslanna Ebba Andersson otsustas end pisut tankida.

"Härrasmeeste reegli järgi ei tohi suusataja gaasi põhja vajutada, kui tema konkurendid joovad, aga ma ei usu, et Therese sellest reeglit hoolib," rääkis Björn.

Kui Johaugilt peale sõitu tolle olukorra kohta küsiti, vastas norralanna: "Kui neil (Anderssonil ja Jessica Digginsil) oleks jõudu olnud, oleksid nad paar sekundit tagasi sõitnud. See lihtsalt näitab, et nad olid juba piiri peal."

Seda, et ta Johaugile nagunii alla oleks jäänud, tunnistas ka Andersson ise. "Ma olin natuke üllatunud [et ta joogipunktis ründas], kuid samal ajal tundsin, et mul ei ole enam jõudu. Oleksin ainult endale liiga teinud, kui oleksin kaotatud tagasi tegema läinud. Keskendusin fookuse säilitamisele ja sellele, mida tegema pean," ütles rootslanna.