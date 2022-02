Käsipallileegion: Mait Patraili mänguaeg kasvab uue treeneri käe all

Vaba mängunädala sai Saksamaa Bundesligas palliv Rhein-Neckar Löwen, kel oli seeläbi võimalus pärast tihedat perioodi uue juhendaja käe all ka veidi tõsisemalt treenida. Mait Patrail on Rootsi tippmängija ja -treeneri Ljubomir Vranjesi tulekuga väga rahul ning kasvanud on ka Eesti koondislase roll.

Patrail: tahan meeskonnale kasulik olla mõlemas platsi otsas

"Kieliga mäng oli väga tähtis, tahtsime hooaega päästa karikavõistluste finaalturniirile jõudmisega. Aga vastane kallutas lõpuga mängu enda kasuks. Nüüd on veel väike lootus eurokohtadele kerkida, ent minu jaoks on peamine terve püsida, ennast vormi ajada ning seejärel uus töökoht leida," teatas Patrail, kelle leping lõpeb suvel.

"Löwenil on juba neli-viis vasaksisemist ning mul on siiski veel huvi ja jõudu mõlemas platsi otsas meeskonnale kasulik olla. Vaatan, kuidas olukord kujuneb ja kevadel tuleb otsuseid teha. Hetkel on kõik hästi, Vranjesi tulekuga tekkis hea atmosfäär ja võitlusvaim. Trennid on huvitavad ja küll tulevad ka tulemused," hindas 11. hooaega Saksamaal palliv eestlane.