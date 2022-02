Siim-Sander Vene liigub pika karjääri resultatiivseima hooaja suunas ja tiim võidab: kõige suuremast jamast oleme välja roninud

Varese on lühikese ajaga tõusnud tabeli põhjamudast tõsiseks veerandfinaali kandidaadiks. 31-aastase Vene abiga on võidetud seitsmest mängust viis, kaheksandast positsioonist lahutab ainult üks võit. Vene arvele on jäänud keskmiselt 14,1 punkti ja 4,7 lauapalli.

„Eesmärk play-off'i jõuda pole veel täidetud, aga oleme vähemalt õigel teel. Lootus on juba olemas. Kui kuu-poolteist tagasi oleks keegi öelnud, et võidame kuuest mängust viis, siis väga palju ilmselt uskujaid ei olnud. Kõige suuremast jamast oleme välja roninud ja loodan, et nii läheb edasi,“ rääkis Vene.

Kui Vene saab ka edaspidi võistkonnakaaslastelt sama palju palli ja viskekindlus ära ei kao, liigub ta karjääri resultatiivseima hooaja suunas. Varem on Vene parimal juhul visanud klubides keskmiselt pisut üle kümne punkti mängus.

Ilusate numbrite taga peitub mitu põhjust.