Venemaa tippude treener kiitis Trusovat: ta on nagu Gagarin, kes viib meid kosmosesse

"Jevgenia Tarasova ja Vladimir Morozov on olümpiahõbedad. Need on meie kangelased, kes ei andnud alla, vaid pöördusid meie poole abi saamiseks ja meil oli hea meel, et saime treeningprotsessi korraldada, koondades mõttekaaslaste meeskonna nende ümber. Sportlased andsid parima, näidates oma realiseerimata potentsiaali, millesse paljud enam ei uskunud," kirjutas Tutberidze sotsiaalmeedias.

"Aleksandra Trusova on olümpiahõbe. Taas murdis ta naiste iluuisutamise stereotüüpe, sooritades vabakavas viis neljakordset hüpet, tõestades sellega kõigile, et võimatu on võimalik. Võib pikalt arutleda, kas see mäng oli küünlaid väärt, kuid sportlase vankumatus on austust väärt. Aleksandra, nagu Gagarin, viib meid kosmosesse. Ja selles on ta esimene ja võib-olla ainus," võrdles 47-aastane Tutberidze iluuisutajat kuulsa kosmonaudiga.