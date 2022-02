Tiidrek Nurme täitis Sevilla maratonil MM-normi, Kaur Kivistik tegi ilusa debüüdi

Kaur Kivistik läbis oma esimese maratoni samuti väga korraliku tulemusega. Tema tänasest ajast 2.16.33 on läbi aegade maratonis kiiremad olnud vaid neli eestlast: Pavel Loskutov, Tiidrek Nurme, Roman Fosti ja Meelis Veilberg. Sümboolse tähendusega on ka see, et Kaur jooksis üle oma treener Margus Pirksaare maratonirekordi 2.18.29