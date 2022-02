Soome jäähokikoondise järjekordse kullani tüürinud Jukka Jalonen: olen lihtsalt tavaline soomlane

59-aastane Jalonen on Soome koondise tüürinud kahel korral maailmameistriks (2011, 2019) ja korra MM-hõbedale (2021). 2010. aastal Vancouveris võitis ta kodumaaga olümpiapronksi, täna saabus oodatud kuld, mis on kogu riigile esimene.

"Olen lihtsalt tavaline soome mees," muigas Jalonen Ilta-Sanomati küsimusele, kas ta tunneb end rahvuskangelasena. "Meil on alati olnud vägevad mängijad, kes on spordile pühendunud. Neid on lhtne treenida, aga iial ei tea, kas võidad või kaotad. Püüame hoida head keemiat ja atmosfääri, siis on meil alati võimalus võita."